محمود محيى الدين: التصدى لتغير المناخ يحتاج إلى التمويل الكافى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن التصدى لتغير المناخ يحتاج إلى التمويل الكافى، والحلول العلمية والتكنولوجية، والتغير الثقافى وزيادة الوعى، معتبرا أن الفن والإعلام هما الأقدر على إيجاد العنصر الأخير.





جاء ذلك خلال مشاركته فى جلسة عن دور الفن فى معالجة التغير المناخى ضمن فعاليات اليوم الأول لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، وذلك بمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وغادة والى المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، وراندا فؤاد رئيسة المنتدى الدولى للفن. وأضاف محيى الدين، أن كل التزام فى كل مجال تجاه العمل المناخى والتنمية هو أمر مهم، مشيرا إلى أن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية المصرية شهدت تسجيل أكثر من 6200 مشروع منها مشروعات جمعت بين الرقمنة وصداقة البيئة والعنصر الفنى. ولفت إلى أنه طالب بترجمة كتاب رسومات للأطفال عن البيئة وقضايا المناخ من الإسبانية إلى العربية لتعزيز وعى الطفل العربى بأزمة المناخ.

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