 القاهرة الإخبارية: مطار شرم الشيخ استقبل أكثر من 300 طائرة قبل قمة المناخ

جدة - نرمين السيد - قال مصطفى عبد الفتاح، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن المواقع الملاحية أظهرت الكثير من الصور التي توضح الحجم الهائل من الطائرة المتوجهة إلى مصر، وتحديدًا لمطار شرم الشيخ الدولي خلال الأيام القليلة الماضية، حيث إنه كان هناك استعدادات قوية من قبل مطار شرم الشيخ من أجل استقبال الضيوف.





وأضاف "عبد الفتاح"، خلال تصريحات عبر النشرة الإخبارية بالقناة، أن مطار شرم الشيخ الدولي كان يعمل خلال الفترة الماضية على مدار الساعة من أجل استيعاب القوة الكبيرة التي تأتي إلى المطار من أجل حضور مؤتمر المناخ العالمي في نسخته الـ 27، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 300 طائرة قادمة لمطار شرم الشيخ خلال الأيام القليلة الماضية. وتابع مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن مطار شرم الشيخ مازال يستقبل حتى الآن زائرين جدد وضيوف جدد من أجل حضور مؤتمر المناخ وغيره، والمطار مازال يعمل من أجل استيعاب الأعداد الكبيرة والقوية التي ستحضر، لافتًا إلى أن الساعات الماضية شهدت وصول بعض الزعماء والوفود الرسمية إلى مصر.

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