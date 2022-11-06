أبرز زعماء العالم المشاركين فى قمة المناخ cop27 (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تتجه الأنظار حاليا نحو مدينة شرم الشيخ المصرية، التى تستضيف قمة المناخ cop27، وهى القمة التى بدأت جلستها الافتتاحية اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022، على أن تبدأ الفعاليات الرسمية يوم الإثنين 7 نوفمبر.





وتستمر القمة العالمية لمدة 13 يوما تشهد خلالهم مباحثات فى قضايا المناخ والبيئة بمدينة شرم الشيخ المصرية. وأعلنت رئاسة قمة المناخ، الدول المشاركة فى قمة المناخ 2022 "Cop27"، حيث تتزين سماء شرم الشيخ بأعلام الدول استعدادا لاستقبال هذا الحدث العالمى بنسخته الـ 27 منذ دخول اتفاقية الأمم المتحدة حيز التنفيذ عام 1994. ويوضح الإنفوجراف التالى أبرز قادة وزعماء العالم المشاركين فى القمة: ويأتى مؤتمر المناخ بحضور 197 دولة من أجل مناقشة التغير المناخى، وما ينبغى أن تعتمده بلدان العالم من سياسات واستراتيجيات مستدامة لمواجهة الأضرار الناجمة عن التغييرات المناخية كالاحتباس الحرارى، وزيادة الانبعاثات الكربونية وسبل معالجتها، بشكل عاجل.

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