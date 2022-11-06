محيى الدين: الفن يؤدى دور مهم فى زيادة الوعى بقضايا المناخ

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أهمية دور الفن والإعلام فى زيادة الوعى بقضايا المناخ.





جاء ذلك خلال مشاركته فى جلسة عن دور الفن فى معالجة التغير المناخى ضمن فعاليات اليوم الأول لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، وذلك بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وغادة والى، المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، وراندا فؤاد، رئيسة المنتدى الدولى للفن.

وأضاف رائد المناخ أن التصدى لتغير المناخ يحتاج إلى التمويل الكافى للعمل المناخى، الحلول العلمية والتكنولوجية، والتغير الثقافى وزيادة الوعى، موضحًا أن الفن والإعلام هما الأقدر على إيجاد العنصر الأخير.

واستشهد محيى الدين بمقولة المفكر البريطانى جون أوستن التى قال فيها إن الأمم تكتب سيرتها عبر ٣ كتب هى كتاب الأفعال، وكتاب الكلمات، وكتاب الفن، موضحًا أن كل التزام فى كل مجال تجاه العمل المناخى والتنمية هو أمر مهم.

وأوضح محيى الدين أن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية شهدت تسجيل أكثر من ٦٢٠٠ مشروع منها مشروعات جمعت بين الرقمنة وصداقة البيئة والعنصر الفنى، مضيفاً أنه طالب بترجمة كتاب رسومات للأطفال عن البيئة وقضايا المناخ من الإسبانية إلى العربية لتعزيز وعى الطفل العربى بأزمة المناخ.