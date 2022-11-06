إضاءة مكتبة الاسكندرية بشعار COP 27 تزامنا مع قمة المناخ.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 07:30 مساءً - بمناسبة استضافة مصر، الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 27، والذى يعقد في الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر الجاري، تم إضاءة مكتبة الإسكندرية تزامنا مع القمة.

وتواصلت فعاليات قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيح، حيث بدأت جلسة "الإجراءات التنفيذية لقمة التغيرات المناخية".

وفى وقت سابق تحدث سامح شكري وزير الخارجية، رئيس مؤتمر المناخ "كوب 27"، عن تضمين جدول الأعمال، للمرة الأولى، بنداً حول معالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، يتماشى مع غالبية المجتمعات في ظل آثار التغير المناخي.

وأضاف شكرى خلال مؤتمر صحفي، "هذا البند بسبب ما نراه جميعا من خلال التداعيات المتعلقة بالتغير المناخي، التي أثرت على الملايين عبر المناخ"، مؤكدا أنها تمثل نجاحا للأطراف بعد عملية طويلة من المشاورات خلال العام الماضي، ودليل على النضج والحكمة والاستعداد للاعتراف بضرورة التعامل مع التغيرات المناخية".