أمطار ورياح.. تعرف على حالة الطقس غدا الإثنين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 07:29 مساءً - كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشرقية ومعتدل علي السواحل الغربية، لطيف ليلا في اول الليل مائل للبرودة في اخره على كافة الانحاء.



ويشهد الاثنين طقس امطار خفيفة الى متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى قد تمتد الى مناطق من جنوب الوجة البحرى على فترات متقطعة.



ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجة البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاثنين ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 العظمى 17،وعلى السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 17 ، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحرالأحمر 29 للعظمى والصغرى 21، وعلى شمال الصعيد 28 للعظمى والصغرى 14 ،وعلى جنوب الصعيد 29 للعظمى والصغرى 17.