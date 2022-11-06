توافد ضيوف قمة المناخ على جناح مصر للطيران بالمنطقة الزرقاء بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - شهد جناح مصر للطيران خلال فعاليات اليوم الأول فى مؤتمر المناخ COP27 بالمنطقة الزرقاء المخصصة للخدمات إقبالا من المشاركين بالمؤتمر من مختلف الدول، وذلك للاستفسار عن خدمات مصر للطيران والاطلاع على برامجها المقدمة لضيوف المؤتمر وتعديل ومراجعة حجوزاتهم على رحلات الشركة الدولية والداخلية، والاشتراك فى برنامج المسافر الدائم.





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