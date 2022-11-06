محافظ بورسعيد يؤكد توافر السلع ويكثف الحملات التموينية لضبط الأسواق

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ بورسعيد عادل الغضبان، توافر جميع السلع الغذائية، بأسعار مناسبة وعلى رأسها سلعة الأرز الاستراتيجية المهمة، مشددا على منع التلاعب بالأسعار وبيع السلع بالأسعار المقررة من التموين، لافتا إلى أن الدولة المصرية تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة جشع بعض التجار ومحاولات احتكار بعض السلع.





جاء ذلك خلال جولته بالجمعيات الاستهلاكية لمتابعة سير البيع والشراء، وتقديم السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، كما تفقد المحافظ بازار بورسعيد الجديد، وناقش مع البائعين مستجدات عملية البيع والشراء وأسعار السلع الغذائية والخضروات والفاكهة، وتأكد من توافر المنتجات الغذائية بكميات مناسبة وتلبى احتياجات المواطنين.

كما شدد المحافظ على منع التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع، مؤكدا مواصلة الحملات التموينية المفاجئة على كافة المنافذ التموينية وتوقيع العقوبات على المخالفين، مشيرا إلى استمرار الحملات التموينية لضبط محتكرى السلع الغذائية، مناشدا بالوعى بجهود الدولة فى توفير كافة احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وعدم الانسياق وراء الشائعات التى تستهدف النيل من وحدة الوطن واستقرار أراضيه.

وفى سياق أخر، أعلن المحافظ عادل الغضبان قرب الانتهاء من إنشاء جراج متعدد الطوابق ووصول العمل لمراحل متقدمة، موجها بتكثيف الجهود والإسراع فى معدلات العمل، لسرعة تشغيل الجراج المتعدد الطوابق الجديد، والذى يسهم فى تحقيق السيولة المرورية، فضلا عن أنه يوفر النظام والشكل الحضارى للمنطقة، ويقضى على مشكلات الإزدحام بالمنطقة، نظرا للإقبال الكبير من المواطنين، ويمنع حدوث اختناقات مرورية خلال وقات الذورة، مما يسهم فى تنظيم الحركة وإحداث السيولة المرورية وتحقيق كافة سبل الراحة للمواطنين فضلا عن المظهر الحضارى للمحافظة.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية اليوم الأحد لتفقد سير ومعدلات الأعمال الإنشائية بالجراج المتعدد الطوابق بحى العرب، والذى يقام لخدمة المترددين على المنطقة التى تشهد كبرى المشروعات فى مجال الأسواق، ورافقه المهندس وليد الدعدع رئيس حى العرب والشركة القائمة على تنفيذ المشروع.

وأوضح المحافظ أنه جارى تنميط المنطقة المحيطة بمجمع الأسواق والجراج المتعدد الطوابق، ورفع كفاءتها على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن منطقة مجمع الأسواق بنطاق حى العرب أصبحت تشهدا تطورا غير مسبوق، من خلال إقامة الأسواق الحضارية المقامة على أحدث طراز كأسواق الأسماك وبازار بورسعيد الجديد، بالإضافة إلى قرب الانتهاء من إنشاء أحدث مركز تجارى للملابس المستعملة، فضلا عن إعادة تنميط المنطقة بالكامل ورفع كفاءة الطرق والميادين الرئيسية، مشيرا إلى أن منطقة مجمع الأسواق بحى العرب تشهد جذب سياحى غير مسبوق من أبناء المحافظة وزائريها من المحافظات المجاورة.