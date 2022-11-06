الرئيس العراقى يتوجه لمصر للمشاركة فى مؤتمر المناخ COP27

جدة - نرمين السيد - وقال المكتب الإعلامى للرئيس العراقى- فى بيان، أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"- إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، غادر أرض الوطن، متوجها إلى مدينة شرم الشيخ فى جمهورية مصر العربية، للمشاركة فى مؤتمر قمة المناخ العالمى كوب 27، على رأس وفد رسمى".

وأضاف أن "الرئيس سيلقى كلمة خلال المؤتمر تتناول المشكلات البيئية والتغيرات المناخية فى البلاد، إلى جانب طموحات وخطط العراق الموضوعة فى مواجهة ظاهرة التغير المناخى".

تجدر الإشارة إلى أن مصر تستضيف الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27"، خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر 2022، والذى يقام بمدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة مهمة للنظر فى آثار تغير المناخ فى إفريقيا، ولتنفيذ ما جاء فى اتفاق باريس 2015 وتفعيل ما جاء فى مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات، وحشد العمل الجماعى بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.

ويشارك 110 من رؤساء الدول والحكومات فى فعاليات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27"، إلى جانب 10 آلاف من منظمات المجتمع المدنى، و26 ألفا و500 يمثلون الوفود الرسمية والهيئات، و3 آلاف و321 إعلاميا، بإجمالى 44 ألفا و174 مشاركا.