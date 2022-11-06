الزراعة: الإفراج عن 172 ألف طن أعلاف من "الذرة والصويا" بقيمة 77 مليون دولار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 06:30 مساءً - أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الافراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزى فى إطار متابعة نتائج الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن الثروة الداجنة.

وأضاف "القصير" أنه خلال الخمسة أيام الماضية تم الإفراج عن 172 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 77 مليون دولار .

وأضاف أن الإفراج شمل 148 ألف طن من الذرة بحوالي 53 مليون دولار وحوالي 24 ألف طن من فول الصويا بقيمة 17 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 6 مليون دولار، ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الاسبوعين الماضيين 355 ألف طن منهم 270 ألف طن ذرة، و85 ألف طن فول صويا، وإضافات اعلاف بإجمالي حوالي 171 مليون دولار.

وأكد "القصير" أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية.