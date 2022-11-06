توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يقود هجوم الريدز فى قمة الدوري الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 06:30 مساءً - أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، وأنطونيو كونتى مدرب توتنهام هوتسبير، التشكيل الأساسى الذى يخوض المواجهة النارية المقرر إقامتها فى السادسة والنصف مساء اليوم، الأحد، بالجولة الـ 15 من مسابقة الدورى الإنجليزي باستاد "توتنهام هوتسبير".

تشكيل ليفربول ضد توتنهام

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتى، روبرتسون.

الوسط: هارفى إيليوت، فابينيو، تياجو ألكانتارا.

الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، داروين نونيز.

تشكيل ليفربول

تشكيل ليفربول

تشكيل توتنهام ضد ليفربول

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

الدفاع: كليمنت لينجليه، بن ديفيز، إيريك داير، رويال.

الوسط: ريان سيسنسيون، بيسوما، رودريجو بينتانكور، بيير هويبيرج.

الهجوم: هاري كين، إيفان بيرسيتش.

تشكيل توتنهام

تشكيل توتنهام

توتنهام ضد ليفربول

ويحتل توتنهام المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، فيما يأتي ليفربول فى المركز التاسع برصيد 16 نقطة.

ويستهدف فريق توتنهام، بقيادة مدربه أنطونيو كونتي، تحقيق الفوز على ليفربول من أجل مواصلة الزحف نحو القمة مع مان سيتي وأرسنال.

وكان توتنهام قد فاز على بورنموث بنتيجة 3-2 في الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي، ثم تأهل مثير إلى دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، بعد فوز درامي على أولمبيك مارسيليا 2-1 وتصدر المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة عن آينتراخت فرانكفورت الوصيف.

توتنهام ضد ليفربول

على الجانب الأخر، يسعي ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، للفوز على السيبرز، لتعويض السقوط الأخير أمام ليدز يونايتد بنتيجة 1-2 فى الجولة الـ14 من البريميرليج، ومواصلة التقدم فى جدول الترتيب.

وتراجع فريق ليفربول بشكل واضح في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث هبط للمركز التاسع، بعدما فاز في 4 لقاءات و4 تعادلات و4 هزائم على الترتيب.

وعلى الجانب الأوروبي، تأهل ليفربول إلي دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا بعد الفوز على نابولي 2-0 في الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات.

تساوي ليفربول مع نابولي في صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولي، برصيد 15 نقطة، لكن تفوق نادي الجنوب بفارق الأهداف، وتأهلا الطرفان إلي ثمن نهائي تشامبيونزليج.