قمة المناخ.. المبعوث الأمريكي الخاص للأمن الغذائي يتوجه لمصر للمشاركة فى Cop27

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 06:29 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد، أن المبعوث الأمريكي الخاص للأمن الغذائي العالمي كاري فاولر، توجه إلى مصر للمشاركة في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (Cop27).

وذكرت الوزارة، في بيان أورده الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، أن فاولر من المقرر أن يناقش النهج الشامل بشأن الأمن الغذائي والمائي على هامش Cop27.

وأشار البيان إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص للأمن الغذائي العالمي سيسلط الضوء على التقدم الذي تم إحرازه خلال العام الماضي في الزراعة والأمن الغذائي والوصول إلى الأسواق والأمن المائي ليعزز بذل مزيد من الجهد في إطار خطة الطوارئ الرئاسية للتكيف والقدرة على الصمود والتكييف أمام الأزمة المناخية العالمية.

ولفت إلى أن فاولر سيشارك في الحدث الوزاري لمهمة الابتكار الزراعي من أجل مواجهة أزمة تغير المناخ الذي سيركز على دفع إجراءات مناخية أكثر سرعة وتحويلية في القطاع الزراعي.

وأضاف أن المبعوث الأمريكي الخاص سيجري مناقشات مع خبراء الأمن الغذائي من القطاعين العام والخاص حول الحاجة إلى تكيف الزراعة مع تغير المناخ.