الرئيس البلغارى يترأس وفد بلاده فى مؤتمر المناخ كوب 27 بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - يترأس الرئيس البلغارى رومين راديف، وفد بلاده المشارك فى "مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27"، الذى يعقد فى شرم الشيخ بدءا من اليوم وحتى 18 من الشهر الجارى، وفقا للمكتب الصحفى للرئاسة البلغارية.





وذكر المكتب الصحفى - وفقا لوكالة الأنباء البلغارية "بى.تى.أى"- أن راديف يشارك فى "كوب 27" بدعوة من الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، حيث سيلقى كلمة أمام رؤساء الدول والحكومات غدا الثلاثاء. وفى إطار القمة، من المقرر أن يعقد الرئيس البلغارى سلسلة اجتماعات ثنائية فضلا عن المشاركة فى المناقشات رفيعة المستوى. ويضم الوفد البلغارى، كل من وزيرة البيئة والمياه المؤقتة روزيتسا كارامفيلوفا ووزير الطاقة روسين خريستوف.

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