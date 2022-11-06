مدبولى يغادر المؤتمر الصحفى عقب افتتاح المنطقة الخضراء بشرم الشيخ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - غادر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، المؤتمر الصحفى، الذى عقده مساء اليوم، بالمنطقة الخضراء بمدينة شرم الشيخ بحضور ويرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزير الخارجية سامح شكرى، وذلك على هامش مؤتمر المناخ كوب27.





وافتتح رئيس الوزراء منطقة المعارض والأجنحة بالمنطقة الخضراء خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "Cop27" فى شرم الشيخ اليوم الأحد. وقال رئيس مجلس الوزراء إنه تم تصميم المنطقة الخضراء فى COP27 على أعلى مستوى ممكن. وأضاف مدبولى، أن المنطقة يتواجد فيها كل المجتمع غير الرسمى من جمعيات ومنظمات دولية وإقليمية وخبراء وأكاديميين وشباب وشركات قطاع خاص. وأشار إلى أنه تم الحرص على أن تكون المساحة المخصصة للمنطقة الخضراء أكبر بكثير من المؤتمرات السابقة، لافتًا إلى تلبية حجم الطلب لهذه المنطقة من كل المؤسسات المحلية والإقليمية.

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