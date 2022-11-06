مدبولى يفتتح منطقة المعارض والأجنحة الحكومية بالمنطقة الخضراء بمؤتمر المناخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 05:30 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة حريصة على سماع كل المنظمات والجهات بخلاف الجانب الرسمي من خلال التواجد بالمنطقة الخضراء.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منطقة المعارض والأجنحة الحكومية بالمنطقة الخضراء، خلال مشاركته فى فعاليات مؤتمر تغير المناخ.

ودشن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، العدد الأول من الإصدارة الجديدة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري مجلة "آفاق المناخ"، والتي يأتي إصدارها بمناسبة استضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ، وتأكيدًا للأهمية التي توليها مصر لقضية المناخ، والمهمة الرئيسية التي يضطلع بها المركز لدعم كل متخذ قرار، بما في ذلك صانع السياسة العامة، والفريق التنفيذي، والمؤسسات العامة والخاصة، والمواطن.