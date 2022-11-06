قمة المناخ.. حركة الطيران تغطى سماء مصر

جدة - نرمين السيد - شهدت سماء مصر زخم كبير فى حركة الطائرات، لاسيما مع تواصل الوفود المشاركة فى قمة المناخ COP27، المنعقد فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر، بمشاركة نحو 40 ألف شخص.





ويظهر موقع flightradar24 المتخصص فى رصد حركة الطائرات الزخم الكبير فى سماء مصر ولاسيما شرم الشيخ، فى ظل الإقبال الكبير من ضيوف مصر على المشاركة فى مؤتمر المناخ cop27. ويشهد مطار شرم الشيخ الدولى، زيادة فى الحركة الجوية وحجم التشغيل بالمطار، لاستقبال الضيوف المشاركين فى القمة العالمية التى تستضيفها شرم، وسط تسهيلات كبيرة لكافة الضيوف. وكان مطار شرم الشيخ الدولى قد شهد تطويرا لزيادة طاقته الاستيعابية إلى 10 ملايين راكب سنويا بدلا من 7.5 مليون راكب بما يسهم فى تقديم خدمة متميزة للمشاركين فى مؤتمر تغير المناخ COP27، ويزيد أيضا من قدرة المطار وإمكانياته مستقبلا وشملت أعمال التطوير زيادة كاونترات الوصول الدولى من عدد 6 إلى 22 كاونترا، وتوسعة مدخل السفر المحلى ليصبح 3 بوابات تفتيش، وتطوير بوابات السفر، وزيادتها من 9 إلى 12 بوابة، لتشمل 3 بوابات للسفر المحلى، وبوابة بصالة منفصلة للترانزيت، و8 بوابات سفر دولى، مع توسعة منطقة كوانترات جوازات السفر، بزيادة عدد كاونترات الجوازات من 6 إلى 14 كاونترا.

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