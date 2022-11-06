المنطقة الخضراء بشرم الشيخ.. قبلة الوافدين لقمة المناخ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أجرت كاميرا دوت الخليج جولة فى المنطقة الخضراء، بمدينة شرم الشيخ، تزامنا مع انطلاق قمة المناخ COP27، بحضور رؤساء وقادة دول العالم لإنقاذ الكوكب بمدينة شرم الشيخ فى أكبر تجمع مناخى عالمى.





وتعطى المنطقة الخضراء مصر فرصة للشباب والمرأة والمجتمع المدنى، ليكون هذا مؤتمر شمولى ولعرض المشروعات القومية والجمهورية الجديدة، كما تحرص إدارة المؤتمر على أهمية وجود القطاع الخاص لتسريع وتيرة العمل المناخى.

وفى مؤتمر عقد بالمنطقة الخضراء منذ قليل، أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن المساحة المخصصة للمنطقة الخضراء أكبر بكثير من أى قمم مناخ ومؤتمرات أقيمت فى الفترة السابقة.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه تم تلبية حجم الطلب على المنطقة الخضراء من جميع المؤسسات المحلية والإقليمية، مؤكدا أنه تم توسيعها لـ 12 ألف متر مربع لتلبية جميع الطلبات والاحتياجات.

وأشار "مدبولى" إلى أنه هناك حرص على سماع والاستماع للرأى الآخر، وإتاحة الفرصة لكل المنظمات والأفراد والجهات، التى لديهم أراء بخلاف الجهات الرسمية فى المشاركة الفعاليات.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مدينة شرم الشيخ أعمال قمة المناخ COP27، بمشاركة قادة وزعماء العالم للوصول لحل جذرى للمشكلة، وسط مناخ سياسى عالمى ملبد بالصراعات لتكون على عاتق مصر مسؤولية قيادة العالم فى أهم وأخطر قضاياه فى أصعب فترات التاريخ.

ويجتمع خلال قمة المناخ COP27، رؤساء ووزراء الدول الأعضاء فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، جنبا إلى جنب مع نشطاء فى مجال المناخ وممثلى المجتمع المدنى ورؤساء تنفيذيين، فى شرم الشيخ الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

ويأتى الانعقاد الهام والتاريخى لقمة المناخ COP27، لاتخاذ إجراءات بشأن مجموعة من القضايا المناخية الحاسمة ومواجهة حالة الطوارئ البيئية العالمية، فى خطوة مهمة تستهدف الحد بشكل عاجل من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وبناء القدرة على الصمود والتكيف مع الآثار الحتمية لتغير المناخ، وصولا إلى الوفاء بالتزامات تمويل العمل المناخى فى البلدان النامية.