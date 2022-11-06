الزراعة تطرح كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة

جدة - نرمين السيد - وقال مستشار وزير الزراعة للمتابعة سعيد صالح - فى بيان اليوم - إن ذلك يأتى تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وضخ المزيد من السلع المختلفة، من خلال منافذها الثابتة والمتحركة بأسعار مخفضة، تماشيا مع مبادرة رئيس الجمهورية بمحاربة الغلاء.

وأضاف أنه تم من خلال مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا"، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، برئاسة الدكتور حسن الفولى وتحت إشراف المهندس عارف محمد على مدير مديرية الإصلاح الزراعى بأسيوط، توفير عدد كبير من السلع والمنتجات الغذائية بالمنافذ المتحركة فى الميادين العامة وأمام ديوان المحافظة بأسيوط اليوم، بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 فى المائة، لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق قدر كبير من التوازن فى الأسعار وتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بمحاربة الغلاء.

وأشار مستشار وزير الزراعة للمتابعة إلى أنه تم توفير بيض المائدة بجميع منافذ الوزارة بجميع المحافظات، بأسعار 68 جنيها لكرتونة البيض الأبيض، و70 جنيها لكرتونة البيض الأحمر، وذلك فى إطار حرص الوزارة لخفض الأسعار.