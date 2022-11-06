تطبيق ذكى لنقل المشاركين فى قمة المناخ بالسيارات الكهربائية

جدة - نرمين السيد - ويأتى إعلان وزارة النقل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة التوجه المستدام نحو نقل أخضر وبالتعاون بين وزارة النقل مع شركتى جنرال موتورز والمنصور للسيارات باعتبارهما الشريك الحصرى للتنقل للدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27.

ويعمل التطبيق على توفير 150 سيارة كهربائية للعمل فى خطه نقل الوفود بالسيارات المشاركة فى مؤتمر المناخ ويتم ذلك من خلال تطبيق على الموبايل وبمنظومة ذكية متطورة تسمح للمشاركين بالمؤتمر بحجز سيارات كهربائية لتسهيل انتقالاتهم خلال أيام انعقاده، كما يمكن عن طريق التطبيق الذى أطلق عليه COP27 E-DRIVE، تنظيم إدارة وتشغيل أسطول السيارات بشكل فعال ومنظم.

https://qr1.be/NIOI لتحميل التطبيق: