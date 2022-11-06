مدبولى: تم تصميم المنطقة الخضراء فى COP27 على أعلى مستوى ممكن

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى -فى تصريحات عقب افتتاح منطقة المعارض والأجنحة بالمنطقة الخضراء خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "Cop27" فى شرم الشيخ اليوم الأحد - أن المنطقة يتواجد فيها كل المجتمع غير الرسمى من جمعيات ومنظمات دولية وإقليمية وخبراء وأكاديميين وشباب وشركات قطاع خاص.

وأشار إلى أنه تم الحرص على أن تكون المساحة المخصصة للمنطقة الخضراء أكبر بكثير من المؤتمرات السابقة، لافتًا إلى تلبية حجم الطلب لهذه المنطقة من كل المؤسسات المحلية والإقليمية.

وأكد أننا سنكون أحرص ما يكون من خلال المنطقة الخضراء والفعاليات التى ستتم بها على الاستماع إلى أفكار ورؤى المجتمع غير الرسمى والشباب والمرأة حول الحلول المبتكرة حول المناخ وتحديات المناخ.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم تخصيص يوم لإفريقيا فى قمة المناخ وسيكون يوما معنيا بالأفكار التى تأتى من الشباب الإفريقى ومن كل الكيانات التى تمثل القارة ليكون فرصة لسماع صوتهم وإرسال رسالة واضحة لكل شباب العالم بأن إفريقيا بالرغم من أنها اقل القارات تأثيرًا على التغيرات المناخية بنسبة لا تتجاوز 4% ولكن هى واحدة من أكثر المناطق تعرضًا وتضررًا من التبعات السلبية للتغيرات المناخية.

وأكد مدبولى أن مؤتمر المناخ وتنظيمه فى إفريقيا فرصة لدول القارة أن ترسل رسائل واضحة لكل العالم باحتياج إفريقيا لدعم كبير جدًا فى خلال المرحلة المقبلة للتعامل مع التغيرات المناخية.