لقطات حصرية لمؤتمر رئيس الوزراء بالمنطقة الخضراء بشرم الشيخ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مؤتمرا صحفيا بالمنطقة الخضراء بمدينة شرم الشيخ بحضور ويرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، وذلك على هامش مؤتمر المناخ كوب27.





عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مؤتمرا صحفيا بالمنطقة الخضراء بمدينة شرم الشيخ بحضور ويرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، وذلك على هامش مؤتمر المناخ كوب27.

وافتتح رئيس الوزراء منطقة المعارض والأجنحة بالمنطقة الخضراء خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "Cop27" فى شرم الشيخ اليوم الأحد.

وقال رئيس مجلس الوزراء إنه تم تصميم المنطقة الخضراء فى COP27 على أعلى مستوى ممكن.

وأضاف مدبولى، أن المنطقة يتواجد فيها كل المجتمع غير الرسمى من جمعيات ومنظمات دولية وإقليمية وخبراء وأكاديميين وشباب وشركات قطاع خاص.

وأشار إلى أنه تم الحرص على أن تكون المساحة المخصصة للمنطقة الخضراء أكبر بكثير من المؤتمرات السابقة، لافتًا إلى تلبية حجم الطلب لهذه المنطقة من كل المؤسسات المحلية والإقليمية.

يذكر أن المنطقة الخضراء بشرم الشيخ، مقامة على مساحة 11 ألف فدان بتصميم خاص وصديق للبيئة.

كما تتضمن المنطقة الخضراء، مساحات لعرض قصص نجاح مشروعات الدولة المصرية فى مجالات التصدى لظاهرة التغيرات المناخية، كما أن بها مساحات للمعارض والأنشطة غير التجارية المرتبطة بالعمل المناخى، إلى جانب مساحة للأنشطة الثقافية والتشاركية تضم العديد من منظمات المجتمع المدنى المشاركة فى فعاليات المؤتمر.