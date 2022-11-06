رئيس وزراء أيرلند: يجب الدفع بشكل عاجل لتغيير سياسات المناخ فى Cop27

جدة - نرمين السيد - وقال مارتن، خلال توجهه للمشاركة فى الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "Cop27" فى شرم الشيخ، "إن تداعيات تغير المناخ بدأت فى الظهور على الظواهر المناخية الشديدة، وستؤدى العواقب إلى تأجيج الصراع وعدم الاستقرار العالمى والتنافس على الموارد فى أفقر بلدان العالم".

ووفقا لصحيفة "آيريش إكزامنر" الإيرلندية، فإن رئيس وزراء أيرلندا ميشيل مارتن من المقرر أن يمثل بلاده خلال مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "Cop27" فى شرم الشيخ، على أن يعقد عددا من الاجتماعات الثنائية مع زملائه من قادة العالم على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ.

وتابع رئيس وزراء أيرلندا: "القادة السياسيين المشاركين فى Cop27 يتحملون مسؤولية خاصة لدفع التحول المطلوب على وجه السرعة، لتأمين المستقبل المستدام لكوكبنا وشعبه".

كما أشار مارتن إلى أنه "من الواضح أن بعض البلدان الأقل مساهمة فى تغير المناخ هى التى تتحمل العبء الأكبر من آثاره، حيث تفتقر العديد من هذه البلدان الضعيفة إلى الموارد التى تحتاجها للتعامل مع التحديات التى تواجهها".

وأضاف رئيس الوزراء الايرلندى أن "توقعاته بشأن التمويل المالى للدول الأكثر تضررا من تغير المناخ ستكون الأبرز خلال القمة"، معربا عن أمله فى أن تكثف الدول المتقدمة النمو لضمان الوفاء بالالتزامات التى تم التعهد بها فى الاجتماعات السابقة.