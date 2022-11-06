رئيس فنزويلا يزور أهرامات الجيزة والمتحف المصرى بالتحرير

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار توافد الزيارات الرسمية على مختلف المواقع الأثرية والمتاحف المصرية بالقاهرة على مدار اليوميين الماضيين، وحرص ضيوف مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 المنعقد فى شرم الشيخ، على زيارتها.
وفى الأهرامات، كان أشرف محى الدين مدير عام منطقة آثار الهرم فى استقبال رئيس فنزويلا وأسرته، حيث اصطحبهم خلال جولتهم بالمنطقة.
وشملت الزيارة الهرم الأكبر ومنطقة البانوراما وأبو الهول، حيث حرص الضيوف على التقاط الصور التذكارية مع السائحين تخليدا لهذه الزيارة، معربين عن سعادتهم البالغة بها وعن انبهارهم بالحضارة المصرية.
وعقب انتهاء الزيارة توجه الرئيس الفنزويلى والوفد المرافق له إلى المتحف المصرى بالتحرير، لزيارة قاعات المتحف المختلفة، وخاصة مجموعة الملك توت عنخ آمون، حيث حرص وأفراد أسرته على التقاط الصور التذكارية مع القناع الذهبى.
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