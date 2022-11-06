المبعوث الأمريكى الخاص للأمن الغذائى العالمى يتوجه لمصر للمشاركة فى Cop27

وذكرت الوزارة، فى بيان أورده الموقع الرسمى للخارجية الأمريكية، أن فاولر من المقرر أن يناقش النهج الشامل بشأن الأمن الغذائى والمائى على هامش Cop27.
وأشار البيان إلى أن المبعوث الأمريكى الخاص للأمن الغذائى العالمى سيسلط الضوء على التقدم الذى تم إحرازه خلال العام الماضى فى الزراعة والأمن الغذائى والوصول إلى الأسواق والأمن المائى ليعزز بذل مزيد من الجهد فى إطار خطة الطوارئ الرئاسية للتكيف والقدرة على الصمود والتكييف أمام الأزمة المناخية العالمية.
ولفت إلى أن فاولر سيشارك فى الحدث الوزارى لمهمة الابتكار الزراعى من أجل مواجهة أزمة تغير المناخ الذى سيركز على دفع إجراءات مناخية أكثر سرعة وتحويلية فى القطاع الزراعى.
وأضاف أن المبعوث الأمريكى الخاص سيجرى مناقشات مع خبراء الأمن الغذائى من القطاعين العام والخاص حول الحاجة إلى تكيف الزراعة مع تغير المناخ.
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