الرعاية الصحية تطلق حملتها التوعوية بأهمية غسيل الأيدي والحفاظ على صحة الفم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 04:29 مساءً - أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، من محافظة بورسعيد ، فعاليات حملتها التوعوية لغسل الأيدي والحفاظ على صحة الفم والأسنان واللثة، والتي تستمر من الآن وحتى منتصف ديسمبر 2022.

تهدف الحملة التي تنفذها الهيئة العامة للرعاية الصحية بالتعاون مع #UnileverEgypt، إلى تعليم غسيل الأيدي بالطريقة الصحيحة وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى التوعية بأهمية غسيل الأسنان والحفاظ على صحة الفم والأسنان واللثة.

تستمر حملة "صحتك.. امسك فيها بإيدك وسنانك"، بمحافظة بورسعيد ، على مدار 40 يوم، فيما تستهدف الحملة في المقام الأول الأطفال في كافة المراحل العمرية، إضافة إلى تثقيف ذويهم بالطرق الصحيحة لغسل الأيدي، وأهمية غسيل الأسنان من مرحلة الطفولة.

خلال الحملة، يتم استغلال الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعليم الأطفال أهمية غسل الأسنان، وذلك من خلال ألعاب افتراضية بداخل العيادة المتنقلة التي تجوب كافة أرجاء محافظة بورسعيد ، لتعليم الأطفال المترددين أهمية غسل الأسنان، إلى جانب توزيع عدد من الهدايا الرمزية و كتيبات التلوين لتشجيع الأطفال على أهمية غسل الأيدي وتنظيف الأسنان بالطريقة السليمة، لحث الأطفال وذويهم على الاهتمام بالنظافة الشخصية.

بداخل العيادة المتنقلة التي من المقرر أن تجوب عدة أحياء بمحافظة بورسعيد ، يوجد أحواض مجهزة بغرض تدريب الأطفال وتعليمهم الخطوات السليمة لغسل الأيدي بالماء والصابون، علاوة على بعض الفحوصات المبدئية للكشف عن سلامة الفم والأسنان لكافة المترددين عليها .

تأتي الحملة انطلاقًا من إيمان هيئة الرعاية الصحية بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتحقيقًا للمسئولية المجتمعية لهذه الشركات، ودورهم الفعّال في تعزيز أنماط الحياة الصحية السليمة، وهو ما يرمي إلى تكامل الخدمات الصحية التي يتم تقديمها من قبل هيئة الرعاية الصحية فلا تقتصر على العلاج فقط، ولكن تمتد لتشمل برامج الوقاية وتعزيز مفاهيم جودة الحياة الصحية السليمة، وذلك بهدف بناء جيل سليم وواعي وخالي من الأمراض، بما يقلل تكلفة العلاج على الدولة المصرية.

تم تنسيق الحملة من خلال إدارة التدريب وإدارة التوعية بهيئة الرعاية الصحية، وإدارة رضاء المنتفعين والإعلام بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد