استقبال رئيس فنزويلا وزوجته باهرامات الجيزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 04:29 مساءً - شاركت محافظة الجيزه في استقبال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته اثناء زيارتهم للمنطقه الاثريه بالهرم وذلك علي هامش مشاركة الضيف في قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ

وكان في استقبال الضيف اللواء حسن موافي رئيس حي الهرم ومحمود زين العابدين مدير عام السياحه بالمحافظه ومها النجعاوي مدير العلاقات العامه والاعلام بالمحافظه

وقام الاستاذ اشرف محي مدير منطقة اثار الهرم بشرح عظمة بناء اهرامات الجيزه ومعلومات عن الحضاره الفرعونيه المصريه القديمه حيث ابدي الضيف انبهاره الشديد وحرصه علي تكرار الزياره

وقد التقط الضيف العديد من الصور التذكاريه