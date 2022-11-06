توفير تطبيق خاص بحجز السيارات الكهربائية الخاصة بفاعليات مؤتمر المناخ COP27

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 04:29 مساءً - تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة التوجه المستدام نحو نقل اخضر وبالتعاون مع وزارة النقل

قامت شركتي جنرال موتورز والمنصور للسيارات باعتبارهما الشريك الحصري للتنقل للدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27 بتوفير ١٥٠ سيارة كهربائية للعمل في خطه نقل الوفود بالسيارات المشاركة في مؤتمر المناخ ويتم ذلك من خلال تطبيق علي الموبايل وبمنظومة ذكية متطورة تسمح للمشاركين بالمؤتمر حجز سيارات كهربائية لتسهيل انتقالاتهم خلال أيام انعقاده، كما يمكن عن طريق التطبيق الذي أطلق عليه COP27 E-DRIVE حركة لتنظيم إدارة وتشغيل أسطول السيارات بشكل فعال ومنظم.

لتحميل التطبيق:https://qr1.be/NIOI