رئيس الوزراء الفلسطيني يصل شرم الشيخ للمشاركة فى قمة المناخ COP-27

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 04:29 مساءً - وصل رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الأحد، إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى في زيارة رســمية للمشاركة في قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27 والتي انطلقت فعالياتها اليوم الأحد وتستضيفها مصر فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر، وهو الحدث الأهم والأكبر الذى يستهدف التغيرات المناخية العالمية.

وكان في الاستقبال في مطار شرم الشيخ الدولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، ورئيس سلطة جودة البيئة د. نسرين التميمي، وسفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، وكادر سفارة فلسطين بالقاهرة.