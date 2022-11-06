شيخ الأزهر يغادر مملكة البحرين عائدا إلى أرض الوطن

جدة - نرمين السيد - ودَّع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، ظهر اليوم الأحد، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، لدى مغادرة فضيلته أرض مملكة البحرين من مطار قاعدة الصخير الجوية، وذلك بعد زيارة رسمية مهمة استمرت عدة أيام.





وأعرب جلالة ملك البحرين عن تقديره الكبير لتلبية فضيلة الإمام الأكبر الدعوة الملكية لزيارة البلاد والمشاركة فى ملتقى البحرين للحوار «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنسانى»، وعلى ما مثلته هذه الزيارة من أهمية لدى جلالته والشعب البحرينى، مؤكِّدًا أن الأزهر الشريف وإمامه الأكبر يحظون بالتقدير العالمى لما يقوم به فضيلته من جهود فى نشر ثقافة التسامح والإخاء الإنسانى. من جانبه، تقدَّم شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين بخالص الشكر والتقدير لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والشعب البحرينى الشقيق على ما حظى به فضيلته ووفد الأزهر وأعضاء مجلس حكماء المسلمين من ترحاب وحفاوة، مشيدًا بجهود جلالة ملك البحرين فى تعزيز قيم الحوار والتعايش الإنسانى. وأجرى فضيلة الإمام الأكبر رئيس مجلس حكماء المسلمين زيارة مهمة استمرت عدة أيام إلى مملكة البحرين تلبية لدعوة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، لزيارة البلاد والمشاركة فى ملتقى البحرين للحوار بعنوان: «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنسانى»؛ الذى عُقِدَ يومى الخميس والجمعة 3 و4 نوفمبر، تحت رعاية جلالة ملك البحرين، وحضور قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكيَّة، ونحو 200 شخصية من رموز وقادة وممثلى الأديان حول العالم، إضافة إلى شخصيات فكرية وإعلامية بارزة.

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