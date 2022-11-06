خالد عبد العال يتابع أعمال تطوير القاهرة التاريخية

جدة - نرمين السيد - عُقدت اللجنة التيسيرية لتطوير القاهرة التاريخية برئاسة خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وحضور المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق التنمية الحضارية اجتماعًا، لمتابعة الإجراءات التى تتخذها الدولة لتطوير تلك المنطقة.





وبحث الاجتماع سبل إبراز الوجه الجمالى لها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوى فى التعبير عن الطابع المعمارى والعمرانى لهذه المنطقة.

واستعرضت اللجنة نسب تنفيذ المشروع والآليات اللازمة لسرعة الانتهاء منه ووسائل استكمال أعمال شبكات المرافق مع العمل على أن يتم ترميم المبانى الأثرية بالتوازى مع مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية.

وأشار خالد عبد العال محافظ القاهرة ورئيس اللجنة التيسيرية لتطوير القاهرة التاريخية، إلى أن العمل بالمنطقة يسير بصورة جيدة طبقًا للجدول الموضوع لأعمال التطوير، مشيرًا إلى أن الرؤية العامة للمشروع تقوم على حفظ وتحسين النشاط الاجتماعى والاقتصادى للنسيج العمرانى، وتكوين مقصد سياحى تاريخى جديد للقاهرة يعيد للعاصمة بريقها ومكانتها.

ويشارك فى أعمال التطوير فريق استشارى متخصص فى تاريخ المنطقة يتولى مهمة ترميم المبانى والاستغلال الأمثل للفراغات حيث سيتم نقل الأنشطة التى لا تتناسب مع طبيعة المنطقة إلى المشروع الذى تقيمه الدولة لإنشاء عدد من الورش بمنطقة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر.

وتتم أعمال التطوير بالتنسيق بين محافظة القاهرة وصندوق التنمية الحضرية والهيئة الهندسية، وتشمل منطقة خلف مسجد الحاكم ومنطقة شارع أم الغلام وساحة المشهد الحسينى وباب زويلة ودرب اللبانة.