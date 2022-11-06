الأمم المتحدة: دول بعينها مسؤولة عن الانبعاثات.. وعلى أمريكا والصين المساعدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 03:30 مساءً - دعا سيمون ستيل السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، إلى انخراط جميع الأطراف ذات الصلة بالتغير المناخي لمعالجة هذه القضية الخطيرة.

جاء ذلك ردًا على سؤال حول دور الولايات المتحدة والصين في الانخراط في المفاوضات، لمساعدة الدول الأكثر تضررا من قضايا التغير المناخي.

وقال المسؤول الأممي، في مؤتمر صحفى على هامش انعقاد قمة المناخ كوب 27، بشرم الشيخ، إن أغلب الانبعاثات تأتي من دول بعينها، لذلك نحتاج إلى التكنولوجيا لمعالجة قضايا المناخ، ومن المهم لهذه الأطراف أن تتعاون.