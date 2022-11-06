سامح شكرى: علينا العمل بشكل جماعى للحفاظ على المناخ للأجيال القادمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 03:30 مساءً - تحدث سامح شكري وزير الخارجية ورئيس مؤتمر المناخ "كوب 27"، عن تأثير التغير المناخي على حياة ملايين البشر، واستمرار جهود التنمية ومستقبل الأجيال القادمة، مشددا على ضرورة التعامل مع التغيرات المناخية بشكل جماعي لمواجهة التحديات والحفاظ على المناخ للأجيال القادمة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بعد الجلسة الإجرائية لمؤتمر المناخ: "أنا راضي عن المفاوضات والتشاورات حول التمويل فيما يتعلق بقمة كوب 26 والفرق التي كانت منخرطة في عملية التفاوض والعمل الناجح وقضية الأجندة لكوب 27 تمت بسهولة.. ويسعدني تبني فقرة في الأجندة حول قضية الفقد والخسارة".

وتستضيف مصر قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ، فى الفترة بين 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، والتى تعتبر أكبر وأهم قمة على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار، ليعود دور مصر الرائد والتاريخى فى تنظيم مؤتمر يعول عليه العالم كثيرا فى إنقاذ البشرية من آثار التغير المناخى المدمرة، والمساهمة فى إنقاذ البشرية.

ويشهد مؤتمر الأطراف cop27 مشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك أكثر من 120 من قادة الدول، وبحضور ممثلين من نحو 197 دولة، بما يقارب 40 ألف مشارك من أنحاء العالم، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، للمشاركة فى المفاوضات السنوية بشأن تغير المناخ، بهدف مناقشة المضى قدما فى الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف مع تداعياتها، كما تحظى القمة بتغطية إعلامية عالمية مكثفة بتواجد أكثر من 3000 إعلامى يتابعون فعاليات القمة بكل لغات العالم.