وزير القوى العاملة يوجه بتعديلات عاجلة على لوائح المركز القومي للسلامة والصحة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 03:29 مساءً - عقد وزير القوي العاملة حسن شحاتة، بديوان عام الوزارة ،اليوم الأحد ، اجتماعاً مع إدارة المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع للوزارة ، بحضور سهير الليثي رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة والمهنية والمشرف العام على أعمال المركز ،و ايهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزارة ،و أعضاء الهيئة الفنية بالمركز، وذلك لمناقشة وبحث تعديل لائحة التدريب بالمركز، فضلا عن تعديل لائحة الخدمات الميدانية للمركز،واعداد مشروع عاجل لتعديلات على تلك اللوائح.

ووجه " شحاته" خلال اللقاء بسرعة إجراء التعديلات المقترحة في هذا الشأن،بما يسهم في تطوير ورفع كفاءة العاملين بالمركز ،والنهوض بالدور الريادي الذي يقوم به ،وتقديم الخدمات للشركات بصورة أفضل تتتواكب مع متغيرات سوق العمل..

يشار هنا إلى أن المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل أنشأ بقرار رقم 932 لسنة 1969، وكان يسمى المركز القومى لدراسات الأمن الصناعى بعد القرار الجمهورى رقم 333 لسنة 2003 ، تم تعديل المسمى إلى المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية ، ويختص المركز بالاشتراك مع وزارة القوى العاملة ، بعمل الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لحوادث العمل بالمنشآت، مع متابعة التنفيذ بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة ذات الاختصاص.

ويعتبر التدريب أحد الأنشطة الرئيسية التي يقوم بها المركز لمعاونة المنشآت علي التطبيق السليم لنظم السلامة والصحة المهنية وذلك من خلال خطة سنوية تضم عددا من البرامج الأساسية والمتقدمة للجهاز الوظيفي للسلامة والصحة المهنية تطبيقا للقرار الوزاري 134 لسنه 2003 ، وبرامج الوقاية من الحريق وبرامج نوعية ومتخصصة تبدأ في كل عام من شهر (يوليو) ، ويكون قبول المرشح للتدريب ببرامج معينة وفقًا للمؤهل والمستوى والخبرة،ويقبل المركز متدربين من غير المصريين فى البرامج التى تتفق مع مؤهلاتهم وخبراتهم ومستوياتهم ومسئولياتهم.