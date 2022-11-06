محافظ الشرقية يُتابع معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال تأهيل ترعة الخضارية البحرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 03:29 مساءً - تابع الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أعمال تأهيل ترعة الخضارية البحرية بزمام هندسة ري كفر صقر ، وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ بها ، مؤكداً أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعي جاهدة إلي الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وجه المحافظ رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بإستمرار متابعة المنفذة للمشروع وإلزامها بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ، وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد ليعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

ومن جانبه أشار المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال تأهيل مسافة 1.5 كم بترعه الخضارية البحرية بزمام هندسه ري كفر صقر من إجمالي طول 1.6 كم بنسبة تنفيذ بلغت 90 % وذلك لخدمة زمام 1000 فدان وبتكلفة إجمالية 6 مليون جنيه ، وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات للإنتهاء من تنفيذ المشروع ودخوله الخدمة الفعلية طبقا للجدول الزمني المحدد.

أوضح رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أن أعمال التأهيل تشمل التبطين بالدبش بسمك 30 سم وأعمال خرسانية عادية بالطبقة السطحية بسمك 15سم والتبطين يشمل القاع والميول.