سويلم يتفقد اللمسات النهائية لإطلاق جناح المياه ضمن مؤتمر المناخ COP27 بمشاركة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 03:29 مساءً - - الدكتور سويلم : جناح المياه يهدف للتوعية بأهمية دمج المياه في العمل المناخي ، ومعظم الكوارث المناخية على مستوى العالم مرتبطة بالمياه

- مصر تسعي لدمج محور المياه للمرة الاولي علي الإطلاق في مؤتمر المناخ

- إطلاق مبادرة للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه خلال جناح المياه

تفقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بالأمس السبت الموافق ٥ نوفمبر الجارى جناح المياه والذي تنظمه الوزارة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ ، حيث تفقد سيادته اللمسات النهائية للجناح المزمع عقده خلال الفترة من ٨ - ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢.

وصرح الدكتور سويلم أن جناح المياه يهدف للتوعية بأهمية دمج المياه في العمل المناخي خاصة أن معظم الكوارث المناخية على مستوى العالم مرتبطة بالمياه ، مضيفا انه من المقرر مشاركة (٤٠) منظمة دولية في الجناح.

واضاف سيادته أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تخصيص يوم للمياه في مؤتمر المناخ حيث سيتم مناقشة تأثير التحدي الخاص بتغير المناخ على قضايا المياه ، وإطلاق مبادرة للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه خلال جناح المياه ، والتى تعتمد على ثلاثة مبادئ تعتبر أولويات رئيسية لجميع البلدان حول العالم وهي (ترشيد المياه وتحسين إمدادات المياه - تعزيز التعاون والترابط بين المياه والعمل المناخي - وضع سياسة وأساليب متفق عليها فى مجال التعاون فى إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية).