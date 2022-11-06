أمين اتفاقية المناخ: شراكات رفيعة المستوى غدا من أجل مستقبل مستدام

جدة - نرمين السيد - قال سيمون ستيل الأمين التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إن العالم فى حاجة إلى حشد الجهود لمواجهة تغير المناخ، مؤكدا أن قمة شرم الشيخ فرصة لإيجاد مساحة سياسية لكى نركز على القضايا المتعلقة بمعالجة أزمة المناخ.





وأضاف ستيل، خلال مؤتمر صحفى عقب انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، اليوم الأحد، أنه منذ عدة أسابيع كان لديه رؤية بشأن العمل الجماعى، معقبا: "سوف ندعم جميع الأطراف لكى تتحد بكل الطموحات". وأوضح أن هناك شراكات رفيعة المستوى ستكون موجودة غدا فى مؤتمر شرم الشيخ لدفع التعاون، من أجل الوصول إلى مستقبل مستدام. وتستضيف مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر الجارى، فى مدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة مهمة للنظر فى آثار تغير المناخ فى إفريقيا؛ وتنفيذ ما جاء فى اتفاق باريس 2015 وتفعيل ما جاء فى مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات، وحشد العمل الجماعى بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.

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