عاجل.. قرينة الرئيس: أتطلع أن تخرج قمة المناخ بإجراءات حاسمة لحماية الكوكب

جدة - نرمين السيد - وقالت السيدة انتصار السيسى، فى منشور عبر حسابها الرسمى على فيس بوك: "أرحب بكل ضيوف مصر الأعزاء فى قمة المناخ التى تعقد فى مدينة السلام شرم الشيخ، وأتطلع إلى أن تخرج هذه القمة بإجراءات حاسمة لحماية كوكبنا من خطر تغيرات المناخ". وتابعت: "أتمنى التوفيق لكل قادة العالم فى مهمتهم فى هذه القمة الاستثنائية".

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