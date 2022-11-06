عاجل- سيمون ستيل: COP27 فرصة للتعاون ومشاركة الخبرات

جدة - نرمين السيد - وأضاف ستيل، خلال مؤتمر صحفى عقب انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، اليوم الأحد: "التحدى الذى نواجهه هو ما سيتم تنفيذه عبر اليومين المقبلين من خلال المائدات المستديرة".
وتستضيف مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر الجارى، فى مدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة مهمة للنظر فى آثار تغير المناخ فى إفريقيا؛ وتنفيذ ما جاء فى اتفاق باريس 2015 وتفعيل ما جاء فى مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات، وحشد العمل الجماعى بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.
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