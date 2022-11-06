أخبار مصرية

وزير الأوقاف يستقبل رئيس هيئة الزكاة بإندونيسيا ويهديه نسخة من «المختار»

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أحمد عبد الرؤوف 2022-11-06 14:43 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، نور أحمد، رئيس هيئة الزكاة الوطنية بإندونيسيا، والوفد المرافق، بديوان عام وزارة الأوقاف؛ لبحث التعاون المشترك، بخاصة فيما يتصل بإدارة الزكاة والشئون الدينية وتنفيذ الرؤية المستقبلية لتقوية السلام العالمى والأخوة الإنسانية.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الأوقاف، دور وزارة الأوقاف المصرية فى خدمة المجتمع والمشروعات التى تقوم بها وزارة، فى هذا المجال، ودور هيئة الأوقاف المصرية فى إدارة شئون الوقف وحسن استثماره.

وزير الأوقاف والوفد الإندونيسى

واستمع الوزير، من نور أحمد، رئيس هيئة الزكاة الوطنية بإندونيسيا، إلى تجربة هيئة الزكاة الوطنية بدولة إندونيسيا فى إدارة أموال الزكاة جمعا وإنفاقا، مشيدا بهذه التجربة.

وزير الأوقاف والوفد الإندونيسى

وخلال اللقاء، أهدى وزير الأوقاف، نسخة من كتاب "المنتخب" فى تفسير معانى القرآن الكريم مترجما إلى اللغة الإندونيسية، إلى رئيس هيئة الزكاة الوطنية بإندونيسيا، ما كان محل ثناء وإشادة من الأخير، والوفد المرافق له، على هذا التفسير الميسر.

وزير الأوقاف والوفد الإندونيسى

كما أهدى رئيس هيئة الزكاة الوطنية بإندونيسيا، درع هيئة الزكاة الوطنية بإندونيسيا إلى وزير الأوقاف، تقديرا لدور الوزارة فى خدمة المجتمع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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