وزير الأوقاف يستقبل رئيس هيئة الزكاة بإندونيسيا ويهديه نسخة من «المختار»

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، نور أحمد، رئيس هيئة الزكاة الوطنية بإندونيسيا، والوفد المرافق، بديوان عام وزارة الأوقاف؛ لبحث التعاون المشترك، بخاصة فيما يتصل بإدارة الزكاة والشئون الدينية وتنفيذ الرؤية المستقبلية لتقوية السلام العالمى والأخوة الإنسانية.





وخلال اللقاء، استعرض وزير الأوقاف، دور وزارة الأوقاف المصرية فى خدمة المجتمع والمشروعات التى تقوم بها وزارة، فى هذا المجال، ودور هيئة الأوقاف المصرية فى إدارة شئون الوقف وحسن استثماره.

واستمع الوزير، من نور أحمد، رئيس هيئة الزكاة الوطنية بإندونيسيا، إلى تجربة هيئة الزكاة الوطنية بدولة إندونيسيا فى إدارة أموال الزكاة جمعا وإنفاقا، مشيدا بهذه التجربة.

وخلال اللقاء، أهدى وزير الأوقاف، نسخة من كتاب "المنتخب" فى تفسير معانى القرآن الكريم مترجما إلى اللغة الإندونيسية، إلى رئيس هيئة الزكاة الوطنية بإندونيسيا، ما كان محل ثناء وإشادة من الأخير، والوفد المرافق له، على هذا التفسير الميسر.

كما أهدى رئيس هيئة الزكاة الوطنية بإندونيسيا، درع هيئة الزكاة الوطنية بإندونيسيا إلى وزير الأوقاف، تقديرا لدور الوزارة فى خدمة المجتمع.