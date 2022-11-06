«الكرازة» تحتفى بمرور 10 سنوات على تجليس البابا تواضروس

جدة - نرمين السيد - وجاءت صورة الغلاف، لقداسة البابا تواضروس الثانى، من غلاف كتاب جديد صدر بمناسبة 10 سنوات على جلوس قداسته بعنوان "سنوات من المحبة لله والوطن".

ويتضمن العدد تغطية شاملة لحفل توقيع الكتاب، الذى أقيم بالمقر البابوى بالقاهرة، بحضور قداسته وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والكتاب والمفكرين والآباء الأساقفة والكهنة.

واحتفت المجلة بالعيد العاشر لجلوس قداسة البابا، بملف خاص عن سيرة ومسيرة وإسهامات قداسته على المستويين الكنسى والعام.

وكتب البابا مقالا حول هذه المناسبة بعنوان "كل شىء به كان"، جاء فيه:

بعد نياحة البابا شنودة الثالث فى مارس 2012، وإجراء الكنيسة اختيار البابا الجديد فى سلسلة من المراحل القانونية استمرت حتى نوفمبر 2012، وشاءت العناية الإلهية أن تكون القرعة الهيكلية يوم عيد ميلادى الستين 4 نوفمبر 2012، ويختار الله ضعفى لهذه المسؤولية الكبيرة وهذا ترتيب عجيب (وبالمناسبنة كانت خطوبة والدى لوالدتى فى نفس اليوم عام 1948!!!).

وقبل صلوات التجليس الذى جرى فى 18/11/2012، ذهبت إلى أب اعترافى المتنيح الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى العامر، وجلست أمامه حاملا مخاوفى وأفكارى وضعفاتى وعلامات الاستفهام المتشابكة فى عقلى وقلبى، وطرحت ما فى داخلى عن هذه المسئولية الخطيرة والتى لم أفكر فيها على الإطلاق فى أى وقت مضى.

واستمع لى بكل أناة وانتباه، وربما كان يصلى فى داخله ثم قال: «كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شىء مما كان» (يوحنا 1: 3)، وكرر هذه الكلمات ثلاث أو أربع مرات وأنا كلى إنصات واستماع وألاحظ وجهه البشوش وهو يقولها كرسالة اطمئنان وسلام وتأكيد على حضور الله فى كل أيام حياتنا.

ورغم أن هذه الآية نصلى بها كل يوم ضمن فقرة إنجيل صلاة باكر فى الصباح، وبالطبع أحفظها تماما، إلا أنه عندما نطق بها أب اعترافى فتحت أمامى نافذة رجاء وطمأنينة، وانساب سلام هذه الكلمات كوعد إلهى إلى قلبى، وتبخرت مخاوفى وأفكارى وهو –أب اعترافى- يشرح فى كلمات بسيطة هذا الوعد والضمان الذى يجعل الخادم أو المسؤول فى أمان واطمئنان لمجريات الأمور والأيام.

واليوم، وبعد عشر سنوات من التجليس، ما زال صدى هذا الوعد يتردد فى داخلى، وأتجاسر أن أقول إنه يتردد كل يوم. فالأحداث سواء مفرحة أو مؤلمة، وسواء عادية أو استثنائية، صغيرة أو كبيرة، متوقعة أو مفاجئة، فردية أو جماعية، مهما كانت الأحداث فإنها فى يد الله الذى به كل شىء وبغيره لم يكن شىء مما كان.

وها هو العمر يتقدم وهو شىء يحدث بلا هوادة ولا نقدر أن نوقفه، ولكن مع السنين نزداد حكمة ونضوجا وفهما أفضل للأحداث والأشخاص والمواقف، حتى بعد أن أخذنا نصيبنا من خيبات الأمل والإحباط وربما حتى مواقف الخيانة بأية صورة وبأية درجة، ولكن المهم أن تجد الله فى الأحداث أمامك لأنه بدون الله ستجد طعم المرارة فى الأيام.

إن الحياة رحلة ذات مغزى وهى مضبوطة تماما بيد الله ضابط الكل، وليست الشيخوخة متعلقة بالجوانب الجسدية من وهن أو ضعف فقط، ولكن المهم الجوانب النفسية والروحية والعقلية التى يجب أن تمارس نشاطها فى مجالات عديدة كمواصلة الدراسة والقراءة والكتابة والصلاة والنمو والتأمل والتعمق فى فلسفة الحياة وهى مليئة بالوعود والإمكانات والآمال وتعلم مهارات جديدة أو الذهاب إلى خبرات جديدة، ونواصل تقديم محبتنا ومواهبنا إلى العالم أجمع.

وما أجمل اختبار القديس بولس الرسول وهو فى حطام السفينة فى عرض البحر الأبيض المتوسط، وكان أسيرا محولا إلى المحاكمة فى روما حين قال «سلمنا، فصرنا نحمل» (أعمال 27: 15).

والمتأمل فى الحياة سيجد هناك ألغازا وعجائب فى كل مكان داخلنا وحولنا، فمثلا ونحن مستلقون على الفراش نستمع إلى دقات قلوبنا ولكن نادرا ما ندرك أن كوكب الأرض يدور حول الشمس آلاف الكيلو مترات فى الساعة الواحدة بينما نحن فى حالة سكون كامل.

ومن هنا نفهم أن الله يضبط الكل، سواء دقات القلب أو حركة الأرض، وبالتالى تظهر روعة الأشياء فى حياتنا والتى يجب أن نفكر فيها ونتأمل فى خالقها بدلا من إضاعة الساعات فى أشياء طائشة تفقدنا الاحساس بالروعة والدهشة، لأننا عندما نشعر بيد الله التى تدير كل شيء بحكمة ومعرفة وقوة وإبداع، سنشعر بأننا فى منتهى الطمأنينة وسلمنا فصرنا نحمل بالحقيقة.

لقد خبرت فى هذه السنوات الماضية ثلاث خبرات قوية:

الأولى: قيمة الوقت:

هو أساس كل عمل أو إنجاز أو مشروع ويجب أن نقدر قيمة الوقت دائما عالمين أن الله يصنع كل شيء حسنا فى وقته (جامعة 3: 11). «فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة» (أفسس 5: 15).

الثانية: قيمة النعمة:

ونعم الله عديدة ومتنوعة وفياضة فى كل صباح سواء مادية أو معنوية، مرئية أو ملموسة، والمهم أن يشعر الإنسان بها ويقدرها ويشكر الله عليها فى كل حين فى كل مكان، ويعيش حياة التقوى المليئة بحلاوة الرضا والامتنان.

الثالثة: قيمة المحبة:

«لأن محبة الله قد انسكبت فى قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا» (رومية 5:5)، وعندما تتعامل بهذه المحبة مع كل أحد مهما كان ومهما صنع ومهما كان رد فعله، فاعلم أنك الفائز لأنك لم تدع الكراهية تدخل قلبك عالما أن «المحبة لا تسقط أبدا» (1كو13: 8).

والخلاصة أن هذه الثلاث: الوقت والنعمة والمحبة هى ركائز أساسية لحياة الإنسان خاصة وهو يفتتح مرحلة جديدة فى الحياة.

لقد تذكرت عبارة قرأتها منذ بضعة أعوام يمكن أن تصير بلسم راحة كل أوان: "على طول الطريق يقودنى مخلصى، فلا أريد شيئا سواه. هل أستطيع أن أشك فى رحمته الرقيقة، التى كانت مرشدى طول الحياة".

كل سنة وجميعكم بصحة وخير وسلام.