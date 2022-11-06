عاجل- شكرى: تغير المناخ أمر مصيرى ويجب ألا يتأثر بالظروف الحالية

جدة - نرمين السيد - وأضاف شكرى، خلال مؤتمر صحفى عقب انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، أن تغير المناخ أمر حيوى ومصيرى ويجب أن لا يتأثر بالظروف الحالية.

وأوضح أننا رأينا تأثير التغيرات المناخية على العالم خلال العام الحالى من خلال الفيضانات فى باكستان والحرائق فى عدد من الدول وهو ما يستدعى التركيز على الالتزمات والوصول إلى صفر انبعاثات، والعمل على مساعدة الدول النامية فى التكيف.

وتستضيف مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر الجارى، فى مدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة مهمة للنظر فى آثار تغير المناخ فى إفريقيا؛ وتنفيذ ما جاء فى اتفاق باريس 2015 وتفعيل ما جاء فى مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات، وحشد العمل الجماعى بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.