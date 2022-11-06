عاجل- COP27.. سيمون ستيل: وجود الثقة ضرورة بين الأطراف بشأن المناخ

جدة - نرمين السيد - قال سيمون ستيل الأمين التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إنه من الضرورى وجود ثقة بين الأطراف بشأن المناخ، مؤكدا أن قضايا المناخ معقدة وحساسة وخطيرة.





وأضاف ستيل، خلال مؤتمر صحفى عقب انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، اليوم الأحد، أنه من الضرورى انخراط جميع الأطراف فى حل القضايا. وأوضح أنه سيتم التفاوض للوصول إلى إجراء تتفق عليه كل الأطراف بشأن الانبعاثات، مشددا على أهمية التعاون، متابعا: "نحن فى حاجة إلى التكنولوجيا للمعاونة فى قضايا المناخ". وتستضيف مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر الجارى، فى مدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة مهمة للنظر فى آثار تغير المناخ فى إفريقيا؛ وتنفيذ ما جاء فى اتفاق باريس 2015 وتفعيل ما جاء فى مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات، وحشد العمل الجماعى بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.

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