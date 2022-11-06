عاجل- شكرى: دول إفريقيا تحتاج إلى الدعم لمواجهة تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - وأضاف شكرى، خلال مؤتمر صحفى عقب انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، أن الدول الإفريقية تحتاج إلى الدعم للقيام بمسؤوليتها، لافتا إلى أن قضية التمويل والانتقال العادل للطاقة المتجددة هامة من أجل استمرار الدول الإفريقية فى التنمية المستدامة ورفع مواطنيها من تحت خط الفقر، موضحا أن الدول الإفريقية طرف أصيل فى العملية التفاوضية.

وتستضيف مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر الجارى، فى مدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة مهمة للنظر فى آثار تغير المناخ فى إفريقيا؛ وتنفيذ ما جاء فى اتفاق باريس 2015 وتفعيل ما جاء فى مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات، وحشد العمل الجماعى بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.