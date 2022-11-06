الرئيس السيسي : مصر تتطلع لخروج مؤتمر المناخ من مرحلة الوعود إلى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 02:28 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تتطلع لخروج مؤتمر المناخ (COP27) من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفیذ بإجراءات ملموسة على الأرض.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم /الأحد/ : "بكل فخر واعتزاز وتشرف بالمسئولیة؛ أتطلع لافتتاح فعالیات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقیة الأمم المتحدة بمدینة شرم الشیخ(27 Cop) الإطاریة حول تغیر المناخ .

وأضاف إن الدورة الحالیة من قمة المناخ تأتي في توقیت حساس للغایة، یتعرض فیھا عالمنا لأخطار وجودیة وتحدیات غیر مسبوقة، تؤثر على بقاء كوكبنا ذاته وقدرتنا على المعیشة علیه.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن ھذه الأخطار وتلك التحدیات تستلزم تحركاً سريعاً من كافة الدول لوضع خارطة طریق للإنقاذ، تحمي العالم من تأثیرات التغیرات المناخیة.

وشدد الرئيس ،على أن مصر تتطلع لخروج المؤتمر من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفیذ بإجراءات ملموسة على الأرض، تبني على ما سبق، لا سیما مخرجات قمة جلاسكو واتفاق باریس.