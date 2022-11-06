انطلاق ”رحلة دراجات COP27” من الجامعة الألمانية بالعاصمة الإدارية لدعم مؤتمر المناخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 02:28 مساءً - انطلقت رحلة "دراجات كوب 27" من حرم الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية بمشاركة السيد فرانك هرتمان السفير الألماني بالقاهرة، وأحمد يوسف مؤسس المبادرة ولفيف من الطلاب من الجامعة والمدرسة الألمانية، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة للتوجه بالدراجات إلى المركز الدولي للمؤتمرات موقع انعقاد المؤتمر بمدينة شرم الشيخ.

وقال الدكتور سليم عبد الناظر رئيس الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن دور الجامعة كمؤسسة تعليمية لا يقتصر فقط على البرامج الاكاديمية التي تقدمها لأبنائها، بل تتخطى هذا الدور للمساهمة في تزويد الأشخاص بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل، ولذا فقد بادرت الجامعة بالتجاوب مع دعوة السيد أحمد يوسف الداعية لاستعمال الدراجة الهوائية كوسيلة أمنة لمجابهة التغيرات المناخية، والذي من أجله ينظم مؤتمر المناخ فى شهر نوفمبر الجاري 2022 بضيافة مصر بمدينة شرم الشيخ.