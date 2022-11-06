تحت رعاية وزير القوى العاملة : ملتقى توظيف بأسيوط يوفر 1000 فرصة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 02:28 مساءً - أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط عن تنظيم ملتقى توظيفي بالمحافظة، الثلاثاء المقبل 8 نوفمبر ، من الساعة 9 صباحًا حتي الساعة 3 مساءًا بمرسى حورس السياحي بحديقة الفردوس بحى شرق ، يوفر أكثر من 1000 فرصة عمل للشباب من الجنسين بمشاركة العديد من كبرى شركات القطاع الخاص ، وذلك تحت رعاية وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، و اللواء عصام إبراهيم محافظ أسيوط .

وأوضح على مصطفى مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط ان ملتقى التوظيف يوفر فرص عمل للشباب الحاصلين على المؤهلات الدراسية المختلفة أو بدون مؤهلات ، ومن سن 19 عام وحتى 55 عام، فضلًا عن توفير فرص التدريب المهنى بمراكز التدريب التابعة للمديرية لتأهيل الشباب لسوق العمل .

وأضاف مدير المديرية أنه سوف يتم تخصيص أماكن لاستقبال ذوي القدرات الخاصة من أبناء المحافظة، وتسجيلهم لتمكينهم من الحصول على فرص عمل مناسبة ولائقة ، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية للقضاء على البطالة وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وكانت الإدارة المركزية للتشغيل بالوزارة قد وجهت المديريات بالمتابعة المستمرة لحين استلام راغبي العمل فرصة عملهم اللائقة والحقيقية وارسال ما يفيد ذلك الى الادارة في مدة اقصاها شهر من تاريخ الاعلان.