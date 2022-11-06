انطلاق رحلة دراجات COP27 من العاصمة الإدارية لدعم مؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة الدكتور سليم عبد الناظر أن دور الجامعة كمؤسسة تعليمية لا يقتصر فقط على البرامج الأكاديمية التى تقدمها لأبنائها، بل تتخطى هذا الدور للمساهمة فى تزويد الأشخاص بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل.





وقال الناظر، فى تصريح اليوم الأحد: "إن الجامعة بادرت بالتجاوب مع دعوة مؤسس المبادرة أحمد يوسف لاستعمال الدراجة الهوائية كوسيلة آمنة لمجابهة التغيرات المناخية، والذى من أجله ينظم مؤتمر المناخ حاليا وتستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ"، معربا عن سعادته بأن نقطة انطلاق رحلة (دراجات COP27) بدأت من حرم الجامعة بمشاركة السفير الألمانى بالقاهرة فرانك هرتمان، ومؤسس المبادرة ولفيف من طلاب الجامعة والمدرسة الألمانية وأعضاء هيئة التدريس، للتوجه بالدراجات إلى المركز الدولى للمؤتمرات موقع انعقاد المؤتمر.

ونوه بأن نشر ثقافة استخدام الدراجات الهوائية كبديل لوسائل النقل التقليدية، يمثل نقلة نوعية حضارية وحل عملى للزحام المروى الخانق، مما سيكون له أثر إيجابى على البيئة، حيث أن الدراجات الهوائية لا تخلف وراءها عوادم ضارة مؤثرة فى البيئة والإنسان، باعتبارها وسيلة نقل صديقة للبيئة واقتصادية، كما أنها تعزز اللياقة البدنية وتحافظ على الصحة.

ولفت إلى أن المجتمع دوما يتحدث عن أسباب تغير المناخ وآثاره السيئة، ولكن من الضرورى أن ينتبه أفراد المجتمع إلى دورهم الداعم فى إحداث التغير الإيجابى فى البيئة، والذى يجب أن يكون نابعا من قناعاتهم الشخصية.

وأشار إلى أن المشاركة فى المبادرة يأتى فى إطار دعم الجامعة لأبنائها الطلاب للمساهمة فى نشر الوعى البيئى بينهم بتوعيتهم بضرورة مواكبة المستجدات العالمية بشأن الممارسات الضارة التى تؤدى لتغير المناخ وتحوله إلى منحنى كارثى يؤثر على تحقيق الاستدامة البيئية التى ننشدها جميعا، كما نوه بأن مثل هذه الأنشطة الرياضية تساهم فى إعداد الشباب بدنيا وفكريا وتدفعهم لحسن استغلال أوقات فراغهم لصالح خدمة المجتمع.