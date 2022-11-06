عاجل- سيمون ستيل: نأمل فى إيجاد قواسم مشتركة لوضع حلول للتغير المناخى

جدة - نرمين السيد - قال سيمون ستيل الأمين التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إنه يأمل فى استمرار الأطراف فى الدفع لإيجاد قواسم مشتركة لبدء العمليات التى من خلالها يمكن التقدم للأمام بشأن معالجة أسباب التغير المناخى.





وأضاف ستيل، خلال مؤتمر صحفى عقب انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، اليوم الأحد، أن الأيام الماضية شهدت مناقشات جيدة حول هذه الأمور الحيوية.

وتستضيف مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر الجارى، فى مدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة مهمة للنظر فى آثار تغير المناخ فى إفريقيا؛ وتنفيذ ما جاء فى اتفاق باريس 2015 وتفعيل ما جاء فى مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات، وحشد العمل الجماعى بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.