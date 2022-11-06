دعم فورى من التضامن لـ 5 أسر انهارت منازلهم

جدة - نرمين السيد - وتولى المختصون بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء التنسيق مع المسؤولين بفريق التدخل السريع المركزى بوزارة التضامن الاجتماعى، وتم تكليف فريق التدخل السريع المحلى بمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الجيزة، ببحث ودراسة الاستغاثة، وتبين صحة المعلومات الواردة للمنظومة.

عقب ذلك تم التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية، ومدير مستشفى إمبابة العام ونقل المواطنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التقييم الطبى، وقد تطلب الأمر حجز المواطنة لإجراء عدة تدخلات جراحية ومتابعة الحالة الصحية لحين تماثلها للشفاء.

على صعيد آخر تولى فريق التدخل السريع المحلى التنسيق مع الجمعيات الخيرية وتوفير مسكن مناسب للأسرة، وتوفير الاحتياجات المعيشية اللازمة من مفروشات وأغطية ومواد تموينية، حيث تم نقل الأب والأطفال لحمايتهم من التشرد ومخاطر الشارع، ومن جانبه تابع فريق التدخل السريع المركزى بوزارة التضامن الاجتماعى الحالة الصحية للأم إلى أن تم تماثلها لنقلها للشفاء ونقلها إلى مسكن الأسرة.

وفى سياق متصل وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الدقهلية وفريق التدخل السريع المركزى بالوزارة بسرعة بحث شكوى ثانية، وردت من منظومة الشكاوى الحكومية، أشارت فى مضمونها إلى وجود أسرة بلا مأوى بمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، وذلك إثر تعرض منزلهم للانهيار وعدم قدرتهم المالية على إيجاد مسكن بديل، الأمر الذى تسبب فى تشرد الأسرة.

تم تكليف فريق التدخل السريع المحلى بمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الدقهلية والإدارة الاجتماعية المختصة بالتوجه إلى موقع الشكوى، وتبين صحة المعلومات المنشورة، حيث تم العثور على الأسرة محل الاستغاثة، وتبين أن الأم متزوجة بأحد الأشخاص "زوجا غير موثق"، وأنجبت منه 3 أطفال، وليس لديهم أية مستندات ثبوتية وقد تركهم بالشارع بعد انهيار المنزل، وبالبحث عن الزوج والعثور عليه تبين أنه يعمل بإحدى محلات الجزارة.

تم اصطحاب الأسرة إلى الإدارة الاجتماعية بالمنزلة، وجرت مخاطبة الأحوال المدنية وأجهزة وزارة الصحة والسكان بشأن استخراج المستندات الثبوتية للأطفال وتجديد تحقيق الشخصية للزوج والزوجة الذى تبين انتهائه، والتنسيق مع الزوج بشأن تقنين حالة الزواج للحفاظ على الأبناء وحمايتهم من التشرد، وقد أقر الزوج وتعهد بإنهاء إجراءات وثيقة الزوج.

وفى سياق متصل وحفاظا على الأسرة وحمايتها من التشرد ومخاطر الشارع فقد تم التنسيق مع الجمعيات الخيرية واستئجار مسكن للأسرة، على أن يتابع فريق التدخل السريع المحلى بالدقهلية استقرار الحالة، بالإضافة إلى التنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية لتوفير واجبات جاهزة يوميا، فى حين تم التنسيق مع رئيس مجلس المدينة بشأن إنهاء إجراءات تسليم الأسرة وحدة سكنية من الأولى بالرعاية، وكذا التنسيق مع الإدارة التعليمية بشأن استقبال الأبناء بالمدارس فور الانتهاء من استخراج المستندات.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الدقهلية بسرعة اتخاذ اللازم بشأن شكوى أخرى قد وردت من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الشكوى إلى انهيار منزل بمحافظة الدقهلية، وقد نتج عن هذا الانهيار تشرد الأسرة وإصابة أحد الأبناء، وتناشد الأسرة المسؤولين بإعادة تأهيل المنزل حتى لا تتعرض الأسرة للتشرد وحمايتهم من مخاطر الشارع.

وتولى المختصون بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء التنسيق مع المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعى ووكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الدقهلية، وببحث ودارسة الإستغاثة تبين وقوع حادث انهيار لمنزل المواطنة "م. ن. أ. أ"، والتى تقيم بشارع جاويش خلف الإسعاف بغرب مدينة المنصورة، ومن خلال المعاينة على الطبيعة تبين أن الانهيار بالمنزل لم يكن انهيارا كاملا، وإنما هو انهيار السلم الداخلى للمنزل ، وقد تم ازالته بمعرفة الأسرة، وذلك وفقا لما أفادت به المواطنة، علما بأن المواطنة أرملة ولديها 3 أبناء بمراحل التعليم المختلفة ولا تتقاضى أى معاش أو مساعدات من أية جهة.

وفى هذا الإطار ونظرا لسوء الحالة المعيشية للأسرة وسوء حالة المسكن، فقد تقرر صرف مساعدة شهرية من موسسة التكافل الاجتماعى، بالإضافة إلى تسجيل الأسرة ببرنامج تكافل وكرامة، وكذا التنسيق مع موسسات المجتمع المدنى لتوفير الأدوات المنزلية والمفروشات (غسالة وبتوجاز وأدوات طبخ وآسره بالتنجيد)، فى حين تم صرف مواد غذائية للأسرة تكفى احتياجات الأسرة، بالإضافة إلى عدد 10 بطاطين، وجار رفع كفاءه المنزل من خلال التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى.

وفى السياق ذاته وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسماعيلية بسرعة بحث شكوى وردت من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.

وأشارت الشكوى إلى استغاثة مواطنة بمحافظة الإسماعيلية بسبب تصدع وانهيار منزلها الذى تم بناؤه بالحجارة والطين، وذلك نتيجة موجة الطقس السييء التى تعرضت لها البلاد خلال شهر أكتوبر، الأمر الذى يعرض حياة الأسرة للخطر.

وفى هذا الإطار فقد تم تكليف الإدارة المختصة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيت تمت المعاينة على الطبيعة، وقد تقرر إعادة تأهيل المنزل بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومجلس المدينة فور إنهاء المستندات والتراخيص.

فى حين وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة القاهرة بسرعة بحث شكوى قد وردت من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الشكوى إلى استغاثة مواطنة بحى الشرابية بمحافظة القاهرة بشأن إنقاذها وأسرتها من التشرد بسبب تهالك وانهيار المنزل إثر تعرضه لموجة الطقس السييء التى تعرضت لها البلاد خلال شهر أكتوبر، علما بأن الأسرة ليس لديها القدرة المالية على تحمل نفقات إعادة تأهيل وترميم المنزل.

وفى هذا الإطار تم تكليف فريق عمل من الإدارة الاجتماعية بالشرابية، ببحث ودراسة الشكوى، وتبين أن المواطنة تبلغ من العمر 39 عاما وهى ربة منزل ومتزوجة، علما بأن الزوج يبلغ 40 عاما، ويعمل سائق تاكسى ولديهم عدد 3 أبناء بمراحل التعليم المختلفة، وأن الأسرة قد تعرضت لبعض الأضرار نتيجة هطول الأمطار التى تسببت فى حدوث تهالك للمسكن المسقوف بالخشب، وعليه فقد تم التنسيق مع الجمعيات الأهلية بالشرابية لمساعدة الأسرة نتيجة الأضرار التى لحقت بهم، وذلك فور الانتهاء من معاينة الحى للمنزل للتأكد من سلامته وأن أعمال الترميم لن تسبب فى ضرر باقى الأدوار حفاظا على حياة الأسر الأخرى.