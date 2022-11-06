قبيل انطلاق «COP27».. وزير الرى يتفقد أعمال الحماية من السيول بجنوب سيناء

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، صباح اليوم الأحد، عددا من أعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظة جنوب سيناء، قبيل انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ COP27.









الوزير تفقد بعض أعمال حماية مدينة دهب من أخطار السيول، وهى سد أبو خشيب والذى يبلغ طوله 255 مترا وعرضه 56 مترا وارتفاعه 6.50 متر وبسعة تخزينية 400 ألف متر مكعب، وسد زغرة الأسفل الذى يبلغ طوله 150 مترا وعرضه 56 مترا بارتفاع 5 أمتار، وبسعة تخزينية 125 ألف متر مكعب.

كما تفقد سد الغائب الذى يبلغ طوله 220 مترا وارتفاعه 5.75 متر وبسعة تخزينية 750 ألف متر مكعب، وسد وحاجز الجيبى، الذى يبلغ طوله 165 مترا وعرضه 115 مترا وارتفاعه 6.75 متر وبسعة تخزينية 750 ألف متر مكعب.

فى السياق ذاته، تفقد الوزير بعض أعمال الحماية على مخرج وادى وتير بمدينة نويبع، وأعمال حماية منطقة المزينة تمثلت فى حاجز وبحيرة وحاجز الصاعدة، ويبلغ طول البحيرة الصناعية 165 مترا وعرض 115 مترا وبسعة تخزينية 200 ألف متر مكعب، وسد وادى العاط الذى يقوم بحماية منطقة خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ بارتفاع 24 مترا بسعة تخزينية 1.60 مليون متر مكعب، وهو ضمن مجموعة السدود التى تم تنفيذها بمدينة شرم الشيخ بغرض الحماية من أخطار السيول.

وصرح الوزير، بأنه يجرى الإعداد لطرح عدد من الأعمال للحماية من أخطار السيول بجنوب سيناء وهى عملية استكمال حماية وادى بعبع بابو رديس وعملية حماية منطقة تال بأبو زنيمة وعملية إنشاء بحيرة بمدينة الطور وأعمال حماية منطقة الرحبة ونفوس والجزيرة بمدينة أبو رديس.

وأوضح أنه جرى ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات، منوها بإنشاء 1500 منشأ للحماية منهم 450 عملا فى جنوب سيناء بتكلفة تصل إلى 1.70 مليار جنيه، ما يعكس الاهتمام الكبير الذى توليه الوزارة لهذا الملف المهم، خاصة فى ظل ما تواجهه مصر والعالم من تغيرات مناخية تؤثر سلبا على قطاع المياه.

ونوه بأن أعمال الحماية تهدف لحماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الاستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها فى البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية بما يضمن استدامة مصدر المياه.